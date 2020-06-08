Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve DİEF arasında imzalanan protokolle, işitme engelliler, girişimcilik eğitimlerini işaret diliyle alacak. KOSGEB'in online girişimcilik platformu olan e-Akademi'den verilen dersler işaret diline çevrilecek. Böylece parlak bir fikri olan işitme engelliler de uzaktan verilen bu derslere katılarak, hayalini kurdukları iş fikrini gerçekleştirmek için ilk adımı atacak.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile DİEF Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak’ın imzaladığı protokolle iki kurum arasında bilgi alışverişi, tecrübe aktarımı, KOBİ ve girişimciler için fayda sağlayıcı ortak konularda iş birliği hayata geçirilecek.

DİEF tarafından engelli girişimcilere yönelik düzenlenen organizasyonlarda KOSGEB destekleriyle ilgili bilgilendirme yapılacak. Protokolün en önemli unsurunu, KOSGEB tarafından tamamıyla uzaktan verilen girişimcilik eğitimleri oluşturuyor. Protokole göre, eğitim videolarında dersler bir yandan sesli olarak aktarılırken, ekranın bir bölümünde bir çevirmen yer alacak. Çevirmen, dersleri işaret diliyle engellilere anlatacak.

Eğitimler sanal ortamda

Protokole ilişkin bilgi veren KOSGEB Başkanı Uzkurt, Türkiye'de girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin yaygınlaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu çerçevede 2010'dan bu yana girişimci adaylarına eğitimler veriyor, destekler sağlıyoruz." dedi.

2020'ye kadar girişimcilik eğitimlerini yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla verdiklerini hatırlatan Uzkurt, "Bu yıldan itibaren tüm eğitimlerimizi tamamen modern eğitim tekniklerinin kullanıldığı KOSGEB e-Akademi'ye taşıdık. Daha fazla girişimciye, daha etkin, kolay ve esnek eğitim sunduğumuz bu model oldukça beğeni topladı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzkurt, bugüne kadar yaklaşık 170 bin girişimci adayının e-Akademi'ye giriş yaparak eğitim almaya başladığını, bunların 85 bininin eğitimleri tamamlayarak sertifikalarını aldığını anlattı.

"Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz"

DİEF ile imzaladıkları protokolle girişimcilik eğitimlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerinin altını çizen Uzkurt, "Artık işitme engelli girişimci adaylarımız da hiçbir zorluk yaşamadan bu eğitimleri kolayca alabilecek. Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz. Onları da ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu.

DİEF Genel Başkanı Özkaynak da kendilerine bağlı 12 dernekle çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, KOSGEB ile imzaladıkları protokolden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Diğer engelli gruplarına yönelik olarak da çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon işitme engelli bulunduğunu belirten Özkaynak, şunları kaydetti:

"KOSGEB'in uzaktan eğitim platformunun devreye girmesiyle işitme engelli vatandaşlarımızdan bize yoğun talepler gelmeye başladı. Eğitimlerin işaret diliyle verilmesi yönündeki talepleri biz de KOSGEB Başkanımıza ilettik. Onların da destekleriyle bu protokolü imzaladık. Anadolu Üniversitesi ile çekimler üzerinde çalışıyoruz. İşaret dili tercümanı Canan Öztürk’ün katkılarıyla yapım sürecini kısa sürede tamamlayarak, işitme engellilerin bu eğitimleri kolayca almalarını sağlayacağız."