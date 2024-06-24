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Ekonomi
TRT Haber 24.06.2024 03:45

Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek

Bayram tatili sonrası ekonomi gündemi yoğun olacak. Haftaya açıklanacak faiz kararı piyasaların takibinde. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) da önemli veriler gelecek.

Yeni haftada ekonomi gündemi yoğun geçecek

Yeni haftada önemli ekonomik veriler açıklanacak. Piyasaların ve yatırımcıların gözü Merkez Bankası'nda olacak.

Merkez Bankası, pazartesi günü haziran ayı imalat sanayi kapasite oranı ile reel kesim güven endeksini açıklayacak.

Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını duyuracak. Kurul, mayısta politika faizi oranını yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Kurulun karar metninde yer alacak mesajlar da oldukça önemli olacak.

TÜİK'in açıklayacağı veriler

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan da ekonomiyi ilgilendiren birçok veri gelecek.

Pazartesi günü haziran ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklanacak.
Çarşamba günü ise mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri belli olacak.

Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi de perşembe günü açıklanacak. Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ise cuma günü duyurulacak.

Mayıs ayında kurulan ya da kapanan şirketlere ilişkin istatistikler de açıklanacak veriler arasında. 2023 yılına ilişkin çalışma hayatı verileri de cuma günü belli olacak.  

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