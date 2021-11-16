Yeni haftada ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor.

İşsizlik rakamlarından faiz kararına birçok veri takip ediliyor.

Ekim ayı konut satışları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Ekim'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 arttı. Türkiye genelinde 137 bin 401 konut satışı gerçekleşti.

Öte yandan ekim ayında merkezi yönetim bütçesi 17,4 milyar lira açık verdi.

Ücretli çalışan sayısı eylülde 13 milyon 885 bin 464 oldu

Açıklanan veriler arasında eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri de yer aldı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı. 13 milyon 885 bin 464 kişi oldu.

3'üncü çeyrek işsizlik verilerinin de netleşmesi bekleniyor. İkinci çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,6 puanlık azalmış yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Perşembe günü faiz kararı açıklanacak

Perşembe ise günü gözler Merkez Bankası'nda olacak. Para Politikası Kurulu, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak.

Bankanın politika faizini 100 baz puan daha indirerek 15'e çekmesi öngörülüyor.

Ekim ayında banka piyasa faizini 200 baz puan düşürerek 16'ya indirmişti.

Yeni haftada kurulan kapanan şirket istatistikleri ve uluslararası yatırım pozisyonu da açıklanacak.