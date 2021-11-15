BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,74 değer kazanarak 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansını kaydederken, holding endeksi yüzde 5,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile bilişim oldu.

Gün boyunca banka hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,91 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 1.702,49 puana taşıdı.