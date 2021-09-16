55 maddelik vergi kanunlarında değişiklik öngören teklif çalışmalarında sona gelindi.

- Berber, kuaför, terzi ve tamirci gibi küçük esnafa vergi muafiyeti getirilecek.

- "Youtuber"lara bankada özel hesap açtırılacak, vergileri stopaj usulü ile kaynağından kesilecek.

- Meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverene de teşvik geliyor. Öğrenci başına 767 lira olan destek ile bin 200 liraya yükseltilen kalfalık ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

- Çiftçilerin kullandığı mazot ve gübre desteğinden vergi kesintisi de kaldırılacak.