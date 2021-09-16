Avrupa enerji fiyatları, son haftalarda birkaç yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Enerji analistleri piyasa gerginliğinin kış boyunca devam edeceği uyarısında bulunurken, enerji fiyatlarındaki rekorun yakın zamanda sona ermesi beklenmiyor.

Bir emtia istihbarat servisi olan ICIS Energy'nin kıdemli analisti Stefan Konstantinov, “Avrupa'nın enerji arzı sıkıntısı kış yaklaşırken piyasayı gerginleştiriyor" dedi.

Doğalgaz ve elektrik maliyeti Avrupa'da arttı

Hollanda’da Ekim ayı gaz fiyatının, megavat-saatte 79 euro ile rekor seviyeye tırmandığı görüldü.

Fransa ve Almanya'daki karşılaştırmalı elektrik sözleşmeleri iki katına çıktı.

Elektrik faturalarının şu anda Avrupa'da en pahalı olduğu İngiltere’de elektrik fiyatları, ülkenin elektrik üretmek için gaza ve yenilenebilir kaynaklara olan yüksek bağımlılığı nedeniyle yükseldi.

İngiltere-Fransa elektrik hattında çıkan bir yangının İngiltere'ye elektrik ithalatını kesmesinden kısa bir süre sonra rekor seviyelere yakın işlem görüyordu.

Gaz fiyatları tetikleyici

S&P Global Platts Analytics'in Avrupa güç analizi başkanı Glenn Rickson, “En büyük faktör gaz fiyatları” dedi.

Rickson, düşük rüzgar üretimi ve kıta genelinde nükleer santralin olmaması gibi başka destekleyici faktörlerin de rol oynadığını belirtirken, yüksek gaz fiyatlarının karbon ve kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmada da büyük bir itici güç olduğunu söyledi.

Rickson, bu kış Avrupa elektrik fiyatlarının görünümünün gaz fiyatlarına "yüksek oranda bağımlı" olacağını ve önümüzdeki aylarda gaz fiyatlarının daha da artmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Karbon fiyatları

Avrupa Birliği emisyon kredisi arzını azalttığından, Avrupa'daki karbon fiyatları bu yıl neredeyse üç katına çıktı.

AB'nin referans karbon fiyatı, son haftalarda ilk kez metrik ton başına 60 euronun üzerine çıkarak Perşembe günü bu eşiğin biraz altında işlem gördü.