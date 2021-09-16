İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman'ın davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne katılacağını aktaran Reisi, "Tacikistan ziyareti, kültür, ekonomik ve siyasi alanlarda bu ülkeyle ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacaktır. " dedi.

Reisi, Tacikistan ziyareti kapsamında bu ülkeyle hukuk, ekonomi ve tarım alanlarında anlaşmalar imzalayacaklarının ve zirveye katılacak liderlerle bir araya geleceğinin bilgisini verdi.

"İran Şangay İşbirliği Örgütü'nde aktif rol sahibi olacaktır"

Ülkesinin bölgesel iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Reisi, "İran, bölgesel iş birliği konusundaki en etkin örgütlerden biri olan Şangay İşbirliği Örgütü'nde aktif rol sahibi olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkesinin Asya ülkelerine odaklı bir dış politikaya öncelik vereceğini vurgulayarak, "Bölge ülkeleriyle, özellikle de komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi İran'ın temel önceliklerindendir." diye konuştu.

ŞİÖ 21. Devlet Başkanları Zirvesi, 16-17 Eylül'de Tacikistan'ın başkentinde yapılacak.

İranlı yetkililer, Tahran'ın gözlemci üye statüsüne sahip olduğu ŞİÖ'ye tam üye olarak katılmak istediklerini birçok kez dile getirmişti.

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şangay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu. 2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Özbekistan, Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi.

İran, Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

Doğu’nun NATO’su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamak ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.