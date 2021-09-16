Merkez Bankası haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

10 Eylülde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar arttı ve

79 milyar 661 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde altın rezervleri 670 milyon dolar azalarak, 40 milyar 481 milyon dolar oldu.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar yükselerek 120 milyar 142 milyon dolara ulaştı.