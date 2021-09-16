Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 120 milyar doları aştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor. Toplam rezerv 120 virgül 142 milyar dolara ulaştı.
Merkez Bankası haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
10 Eylülde Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 614 milyon dolar arttı ve
79 milyar 661 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde altın rezervleri 670 milyon dolar azalarak, 40 milyar 481 milyon dolar oldu.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya kıyasla 944 milyon dolar yükselerek 120 milyar 142 milyon dolara ulaştı.
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