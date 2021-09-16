Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin sayısı artıyor.

Edinilen bilgiye göre, bugüne kadar vergi dairelerine 4 milyon 336 bin mükellef başvurdu.

Bu sürede 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsil edildi.

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı kararıyla birer ay uzatılmıştı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 30 Eylül'e kadar başvuruda bulunabilecek. Ödemelerde birinci taksit için son gün 1 Kasım. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenebilecek.

SGK’ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da yapılacak.