Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... 16 Eylül 2021 güncel altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, 1,785 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 16 Eylül’de gram altın 485 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 16 Eylül 2021 güncel altın fiyatları…
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 486,5 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 485 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altına 1.785 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, küresel bazda yükselen enerji maliyetleriyle oluşabilecek enflasyonist baskılarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi. Altının ons fiyatının son bir haftadır içinde bulunduğu 1.780-1.810 dolar bandındaki dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönünde hareketin ivme kazanabileceğini vurguladı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 485 lira 30 kuruşken satışı ise 485 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 790 lira satış fiyatı 795 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?
İşte, 16 Eylül güncel altın fiyatları…
Ons
Alış: 1.785,31 dolar
Satış: 1.785,50 dolar
Gram
Alış: 485,30 lira
Satış: 485,50 lira
Çeyrek
Alış: 790,57 lira
Satış: 795,42 lira
Cumhuriyet
Alış: 3.223,00 lira
Satış: 3.250,00 lira
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