Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, yaş üzüm ihracatında 2021/22 sezonuna başarılı bir giriş yaptı.

Yaş üzüm ihracatından elde edilen tutar 1 Ocak–14 Eylül 2020 döneminde 63 milyon dolar iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 22'lik artışla 77 milyon dolara yükseldi. Yaş üzüm ihracatı miktar bazında da yüzde 32'lik artışla 54 bin 665 tondan 72 bin tona çıktı.

Sultani çekirdeksiz üzüm yaş üzümde dünyanın ilk tercihi oldu. Sultani çekirdeksiz üzüm ihracatı yüzde 38'lik artışla 38,8 milyon dolardan 53,7 milyon dolara yükseldi.

Dış satımda ilk sırada Rusya

Türkiye'nin 2021'de 49 ülkeye sofralık üzüm ihraç ettiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dış satımda ilk sırada 42,7 milyon dolarla geleneksel ihraç pazarı Rusya Federasyonu'nun yer aldığını ifade etti.