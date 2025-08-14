Açık 34.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.08.2025 13:23

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının 15-16 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 13-22 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2025 yılı üçüncü dönem SMMM sınavları 15-16 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 4 Ağustos-1 Eylül, tekrar katılacaklar için 16-30 Ekim olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 1 Eylül itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Bu yılın üçüncü dönem YMM sınavları da 13-22 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1-30 Eylül, tekrar katılacaklardan da 1-5 Aralık döneminde başvuru alınacak.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek.

Sınavların yapılacağı yer ve sınav programı, daha sonra duyurulacak.

