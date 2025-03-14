YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar sonucunda 100 milyon 755 bin dolar katkı payı sağlandı.

YEKA RES-2024 yarışmaları sözleşmelerinin ardından, 4 Şubat'ta gerçekleştirilen YEKA GES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bakanlıkta imzalandı.

Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Demircan, YEKA projelerinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hepimiz için yeni bir süreç başlıyor. Sürecin hızlandırılması adına Bakanlığımız üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Bu projelerin başarılı olabilmesi için gerekli olan idari desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sizlerden de işinizi hızlı ve usulüne uygun bir şekilde yürütmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma yetkililerine süreç hakkında bilgi veren Demircan, önlisans başvurularının 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne sunulması gerektiğini belirtti.

Demircan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) devir işlemlerinin hızla tamamlanması gerektiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak projelerin ÇED süreçlerine başladıklarını kaydetti.