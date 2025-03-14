Brent petrolün varili 70,29 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, Ukrayna'da geçici ateşkese ilişkin belirsizlikler ve küresel petrol arzına ilişkin endişelerle yukarı yönlü ivmelendi.

Dün bir gazetecinin ABD'nin Ukrayna'da 30 günlük acil ateşkes teklifi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve krizin çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından Putin'in söz konusu açıklamasına ilişkin, Putin'in ABD'nin önerdiği "30 günlük ateşkes" teklifini reddetmeye hazırlandığını savunarak, "Hepimiz şimdi Rusya'dan, Putin'in cephe hattında ateşkes fikrine yanıt olarak söylediği son derece öngörülebilir ve manipülasyon sözleri duyduk." ifadesini kullandı. Zelenskiy ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla "baskı kurma" çağrısında bulundu.

Kısa vadede barış umutlarının zayıflaması, piyasaya sunulan Rus enerji arzının artacağına dair beklentileri de azalttı.

ABD yönetiminin, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları da piyasalarda arz endişelerini artırdı. Dün ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca Çin ve Hindistan dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren ve İran petrolünü taşıyan gemilerin sahibi ya da operatörü olan bazı şirketlerin de yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Söz konusu yaptırımlarla İran'ın petrolünü Çin'e ulaştırmak için kullandığı "gölge filo" ve diğer gemiler üzerindeki baskının artırıldığı kaydedilen açıklamada, böylece ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirme taahhüdünü pekiştirdiği aktarıldı.

Ayrıca, küresel petrol talep artış hızında yavaşlama ve arz fazlası beklentisi petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün yayımlanan petrol piyasası raporunda, küresel petrol talebi artış öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 70 bin varil aşağı yönlü revize etti. Bu yıl için günlük 1 milyon 30 bin varillik talep artışı bekleyen IEA, bunun yüzde 60'ının Asya'dan kaynaklanacağını öngörüyor. IEA ayrıca, piyasalardaki arz fazlalığı olasılığına da dikkati çekti.

Brent petrolde teknik olarak 71,91 doların direnç, 67,44 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.