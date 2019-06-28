Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankasında Türk Lirası olarak tutulan “Yedek Akçe” oranlarını yeniden belirliyor.

Merkez Bankası, “Yedek Akçe” uygulamasıyla karının yüzde 20’sini kendi hesabında tutuyor. Düzenlemeyle bu oran yüzde 6’ya inecek, ve yüzde 94’ü her yıl Hazineye aktarılacak.

TBMM’ye sunulacak düzenlemeye göre, Merkez Bankası Kanunu’nun 60. Maddesinde değişikliğe gidilecek. Mevcut maddedeki "Bankanın yıllık safi karının yüzde 20’sinin yedek akçeye ayrılacağı" fıkrası kaldırılarak, “Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir” ibaresi ekleniyor.

Merkez Bankası, 2018'de yaklaşık 56,3 milyar lira net dönem karı elde etti. Bu düzenlemeyle atıl halde duran 40 milyar TL, hazineye aktarılarak yatırım bütçelerinde kullanılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, bu düzenlemede gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarındaki oranları da dikkate aldığı öğrenildi.

Kanada Merkez Bankası’nda yıllık karın tamamı hazineye aktarılıyor. Polonya'da karın yüzde 98'i, Güney Afrika'da yüzde 90'ı, Rusya'da yüzde 50'si hazineye aktarılabiliyor. Arjantin, Brezilya, Endonezya ve Avustralya'da benzer şekilde kar dağıtımı yapılabiliyor.

Kaynak: TRT Haber