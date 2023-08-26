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Ekonomi
TRT Haber 26.08.2023 11:59

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında

Üzerinden raylı sistem geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun, Türkiye’nin ise en prestijli projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün çevre dostu olması özelliği ile ön plana çıktığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı. 18 bin ton karbon emisyonu azaltıldı. Köprü sayesinde İstanbul trafiği çok önemli oranda rahatlatıldı.” dedi.

Yavuz Sultan Köprüsü, iki kıtayı birbirine bağlayarak, 7 yıldır ülke ekonomisine sağladığı katkının yanı sıra, artan trafiğin hem akışını kolaylaştırıyor hem de trafiği İstanbul’un yerleşim bölgelerinin dışına çıkartıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında

Köprünün, İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağladığını da vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı. Köprü yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor.” diye konuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7 yaşında

İleri teknoloji ve uzmanlığın bir araya getirildiği bir çalışma sonucu ortaya çıktı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi. Karadeniz ağzında bulunan bu köprü, Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinin Garipçe yerleşim birimi ile Anadolu yakasında Beykoz ilçesinin Poyrazköy yerleşimi arasında konumlanıyor. Köprü, ileri teknoloji ve uzmanlığın bir araya getirildiği bir çalışma sonucu ortaya çıktı. Yerel zemin koşulları, faylanma, tarihsel depremler ve diğer faktörlerde göz önüne alınarak elde edilen verilerle deprem etkileri belirlendi ve deprem tasarımı bu verilerin ışığında ulusal ve uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dahilinde yapıldı.

Bin 408 metrelik ana açıklığa sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşmakta. 26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğe sahip ve üzerinden demiryolu geçecek şekilde projelendirilen dünyanın en uzun köprüsü konumunda bulunuyor. Köprünün kule yüksekliği ise 330 metre. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü Abdulkadir Uraloğlu
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