Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.08.2023 10:52

Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırım sahaya yansıdı

Güneş enerjisinde yapılan düzenlemeyle bir yıl içinde 10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi.

Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırım sahaya yansıdı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK)  yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ağustosta Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle güneş enerjisinde yatırım seferberliği başlatıldığı bildirildi.

Lisanssız elektrik üretimine yönelik adımlarla tüketicilerin güneş enerjisinden elektrik üreterek öz tüketimini karşılamasının kolaylaştırıldığına işaret edilen açıklamada, böylece abonelerin tükettikleri elektriğe karşılık gelecek ek kapasiteyi de sisteme satarak gelir elde edebildikleri vurgulandı.

Ayrıca, düzenleme kapsamında yapılaşmanın yoğun olduğu yerlerde, organize sanayi bölgelerinde lisanssız üretim tesisi için yer bulamayan tüketicilerin ülkenin her yerinde tesis kurabilme imkanına kavuştuğu ifade edildi.

"Lisanssız elektrikte kurulu güç 13 bin 500 megavata ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, "Düzenlemeyi anlamadan aceleyle eleştirenler ve 'şalterler kapanacak, yenilenebilir enerji ikinci plana düşecek' şeklinde yorum yapanlar, mahcup oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle herkesin kolayca enerji yatırımcısı olmasının önünü açtıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tek bir bölge görerek 'istediğin yerde üret istediğin yerde tüket' diyen bir düzenlemeyle güneş seferberliği başlattık ve hamdolsun 1 yıl içinde beklentimizin üstünde bir yatırım iştahı ve gayretiyle karşılaştık. 10 milyar dolara yaklaşan bir yatırım bu süreçte sahaya yansıdı. 12 ay içinde kurulu gücü 12 bin megavatı aşan 14 binin üzerinde üretim tesisi için lisanssız kapasite tahsisi gerçekleştirildi. İşletmeye giren 2 bin megavatın üzerinde güç ile lisanssız elektrik üretim tesislerinin toplam kurulu gücü 13 bin 500 megavat seviyelerine ulaştı. Bu süreçte 240 bin megavatsaatlik enerji için lisanssız üreticilere bir ödeme yapılmazken bu enerji son elektrik tüketicisinin hizmetine bedelsiz olarak sunuldu. Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliğiyle bütün Türkiye kazanmaya devam edecek."

ETİKETLER
EPDK Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji
Sıradaki Haber
Kamu Denetçiliği Kurumundan "katılım payı" kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:53
Space X, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4 astronot gönderdi
11:47
Mozambik'te Ensar'us Sunna terör örgütünün sözde lideri öldürüldü
11:42
Bariyere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
11:40
Nijer, Almanya, ABD ve Nijerya'nın büyükelçilerinin ülkeden gönderileceği haberlerini yalanladı
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir
11:25
Hindistan'da öğretmenin Müslüman öğrenciyi arkadaşlarına tokatlattığı video tepki çekti
Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi
Paranın ilk kez basıldığı Sardes Antik Kenti'nin altında fay hattı tespit edildi
FOTO FOKUS
Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ