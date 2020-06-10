Yatırım fonları rekora doymuyor.

Fonların toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) avantajlarının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı.