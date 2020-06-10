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Yatırım fonları tüm zamanların en yüksek seviyesinde
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Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Fonları tercih eden yatırımcı sayısı 3 milyon 100 bine yaklaştı.
Yatırım fonları rekora doymuyor.
Fonların toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nun (TEFAS) avantajlarının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı.
Etiketler: yatırım fonları yatırım fonları rekorSon Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 09:16
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