Ekonomi
AA 03.04.2026 19:14

Yatırım araçları haftayı nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,88, altının gram fiyatı yüzde 5,71, dolar/TL yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.622,55 puanı ve en yüksek 13.078,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 1,88 üstünde 12.936,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,71 artışla 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,67 yükselişle 45 bin 174 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 10 bin 625 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,71 artarak 11 bin 231 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 44,5920 lira, avro yüzde 0,46 yükselişle 51,5430 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,08, emeklilik fonları yüzde 1,26 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,59 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

