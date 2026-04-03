Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm için yeni finansman müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 591 konutun kura çekim törenine katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni finansman desteklerine değindi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İstanbul’umuzu Dünya Bankası finansmanında gerçekleşen 'İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi' kapsamına alındığını buradan, Ümraniye’den ilan ediyorum. Ve bugünden sonra acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. Ve bu kampanya kapsamındaki şu üç önemli noktayı sizlerle paylaşacağım.

Birincisi; inşaat sürerken bir yıl cebinizden bir kuruş çıkmayacak. Tam bir yıl boyunca bu kapsamda dönüşüme giren vatandaşlarımız ödeme yapmayacaklar. Yani benim İstanbullu kardeşim bir yılda evini bitirecek, yuvasına yerleşecek, kahvesini içecek, orada huzurla oturup ondan sonra ödemelerine başlayacak. İkincisi; piyasa şartlarını, her şeyi bir kenara bırakın, biz zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, yani 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Ve bu ödeme planı da aylık 0.69, yani yıllık maliyeti %10'un bile altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız.

İnşaat süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Burada belediyelerimiz, valimiz, vekillerimiz, Bakanlığımızın tüm birimleri de her an yanı başınızda duracak. Müjdemizi verdik ve şu an itibariyle harekete geçiyoruz. Bugün hemen başvuruları almaya başlayacağız; ön incelemelere, bilgilendirme toplantılarına ve yine gelen talep çerçevesinde incelemelerimize de başlayacağız.

Detaylar belli oldu

Bakanlık tarafından yürütülen proje ile Türkiye'de seçilen illerde sismik risklere ve iklim koşullarına dayanıklı konut, kentsel altyapı ve hizmetlere erişimin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kentsel dönüşümle ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen İstanbullular için finansman destek paketi açıklandı. Dünya Bankası aracılığıyla sağlanacak kredilerde vatandaşlara ilk yılı ödemesiz, 180 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkanı tanınacak.

Belirli gruplara faiz indirimi uygulanacak

Proje kapsamında sağlanacak finansmanda, başvuru sahiplerinin durumlarına ve binaların enerji verimliliğine göre çeşitli oranlarda faiz indirimleri de yapılacak.

İndirim uygulanacak kategoriler şu şekilde belirlendi:

1. Kategori: Kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde, riskli yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konutu bulunmayan malikler.

2. Kategori: Hane geliri belirli bir eşiğin altında olan orta ve düşük gelirli vatandaşlar.

3. Kategori: Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 oranında engelli vatandaşlar veya hanehalkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler ile hanehalkı reisi kadın olan haneler.

4. Kategori: A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık yüzde 0,25 indirim.

Belirtilen 4 kategorideki şartların tamamını taşıyan hak sahipleri, yıllık toplam yüzde 1,25 oranında faiz indiriminden faydalanabilecek.

Kredi kullanım şartları

Açıklanan paketten yararlanmak isteyen vatandaşların açık ve devam eden icra, takip veya haciz kaydının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, kullanılacak kredinin aylık taksit ödeme tutarının, belgelendirilmiş hanehalkı aylık gelirinin yüzde 70'ini aşmaması şartı aranacak.

Proje 5 ilde daha uygulanacak

İlk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayan proje ile riskli yapı maliklerine uygun maliyetli finansman sağlanarak, bu yapıların depremlere ve iklim değişikliğine dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreçlerinin başladığı bildirildi.

Vatandaşlar başvurularını proje illerinde bulunan irtibat ofislerinden yapabilecek. İrtibat ofislerinin detaylı bilgilerine Bakanlığın "kentseldirenclilik.csb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.