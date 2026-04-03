Üreticilere temel destek ödemeleri bugün yapılacak

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Aksaray'a giden Yumaklı, sera ziyaretinin ardından gazetecilere, tarımın stratejik bir sektör olduğunu, dünyanın son 5 senede çok farklı olaylar gördüğünü söyledi.

Bu durumun salgınla başladığını, küresel krizlerin oluştuğunu, son dönemde de özellikle savaş şartlarıyla birlikte aslında gıdayla alakalı herkeste bir endişe oluştuğunu anlatan Yumaklı, "Dolayısıyla stratejik bir sektör derken aslında ne kadar hayati bir sektör olduğunu da ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle savaş şartlarının başlamasıyla İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki. Doğal olarak tarımsal girdilerle ilgili bir endişe oldu. Bunu ilk andan itibaren söyledik, birçok konuyu ifade ettik, bunlarla ilgili hazırlıklı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

Üreticimizin emeği, toprağımızın bereketi için desteklerimizi sürdürüyoruz.



17 milyar 398 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



???? Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/NTZn0CS4iO — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 3, 2026

Vatandaşlardan bakanlığın açıklamalarını beklemesini ve itibar etmelerini isteyen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bakın o ilk günlerdeki konuşulan şeylerin hiçbirisi şu anda yok. Ancak maalesef çok azınlık da olsalar bir kötü düşünce veya bir kötü şeyleri söyleme konusunda kendisini maalesef hazırlıklı tutan bir grubun oluşturmaya çalıştırdığı hava artık yok. Dolayısıyla başta gübre olmak üzere tarımsal girdilerle ilgili almış olduğumuz bütün tedbirler hamdolsun şu anda yerinde. Elbette ki takip ediyoruz savaşın gidişatını, bunlarla ilgili de kısa orta uzun vadede faaliyetlerimizi ve tedbirlerimizi planlamış vaziyetteyiz, dolayısıyla hiçbir sorun olmayacak.

Yeni normal dedik hep. Yani iklim değişikliğini konuştuk işte küresel krizleri konuştuk şimdi de hepimizin yaşadığı ve takip ettiği gibi jeopolitik riskleri konuştuk. Yani ülkeler arasında sadece Orta Doğu'da olanlar değil aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'da dünyada gıda anlamında çok önemli bir endişeyi ortaya koymuştum. Bunların hepsini bundan sonra da yaşamak mümkün elbette ancak bize düşen, bizim yapmamız gereken bakanlık olarak üretimden sorumlu bir bakanlık olarak bu ülkenin insanının gıda haz güvenliğini temin etmekten sorumlu bir bakanlık olarak üreticilerimizle birlikte el ele kol kola bu süreçleri en iyi bir şekilde atlatmak. Üreticimizin sürdürebilir bir şekilde bu üretimi yapması, tüketicilerimizin de uygun fiyatlarla ürünlerini almasını sağlamak."

Yumaklı, bakanlık olarak bu konuda gece gündüz çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Bütün bunların farklı yansımalarının da olduğuna değinen Yumaklı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi konularından sorumlu bütün bakanlıklar olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Ülkemiz inşallah bundan mümkün olan en az şekilde etkilenmiş olarak çıkacak." dedi.

"15 jeotermal kaynak kullanan organize tarım bölgesi planladık"

Yumaklı, örtü altı üretimde Türkiye'nin dünyada dördüncü sırada olduğunu, Avrupa'da ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Ülke olarak önemli bir üretim güçlerinin bulunduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Geliştirmemiz gerekiyor daha çok potansiyelimiz var, bunun için çalışıyoruz. Özellikle jeotermal enerjiyi kullanan organize tarım bölgeleri oluşturmakla ilgili zaman zaman farklı platformlarda söylüyoruz bir kez daha burada da söyleyelim. 15 jeotermal kaynak kullanan organize tarım bölgesi planladık. Bunlardan 3'ü hayata geçti. Bu organize tarım bölgelerinin belirlenen alanlarının yüzde 65'i işte şu anda içinde bulunduğumuz işletmeler gibi işletmelerden oluşacak. Biz özellikle son 23 yılda bu konudaki gelişimi herkesin fark ettiğini biliyoruz ancak birkaç tane rakam vermek istiyorum. Son 23 yılda sera varlığımız yüzde 44 artışla 776 bin dekara ulaştı. Bu seraların yüzde 91'i sebze yüzde 8'i meyve yüzde 1'i de süs bitkilerinden oluşuyor. Organize tarım bölgelerindeki üretim tam anlamıyla kapasitesine ulaştığında 1 milyon tonluk bir domates üretimini sağlamış olacağız. Bu konuda bakanlığımızın zaman zaman hem kırsal kalkınma destekleri hem TKD destekleri hem de Ziraat Bankası ile birlikte yapmış olduğumuz kredilendirme teşvik ve desteklerini üreticilerimizin takip etmesini özellikle istirham ediyorum."

Yumaklı, dün akşam resmi gazetede yayınlanan tebliğle Kırsal Kalkınma Desteklerini yüzde 70'e kadar artırdıklarını ifade etti.

Temel destek ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Yatırım proje tutarında 20 milyon liraya kadar olan kısmına bu hibelerin verildiğini, şu anda bu rakamı 30 milyona kadar çıkardıklarını belirten Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırsal kalkınma desteklerinin özellikle kadınlara ve genç girişimcilere ayıracağımızı söyledik dolayısıyla yine söyleyelim bu bütçenin yüzde 20'si kadınlara ve gençlere yüzde 30'u da aile işletmelerine ayrılmış durumda. Ben buradan tarımsal üretime gönül vermiş bütün kardeşlerimi bu teşvik ve desteklerden faydalanarak tarımsal üretimin içerisinde olmaya davet ediyorum. Özellikle başvurulacak olan projelere teknolojik ve dijitalleşme ile ilgili gelişmeleri de eklemiş olduk. Bir müjdeyi ifade etmek istiyorum. Üreticilerimizin hesaplarına temel desteklerle alakalı 17.2 milyar liralık ödeme bugün itibarıyla geçmiş olacak. Bu bizim planlamamıza uygun şekilde devam eden destek ödemeleri 10 ve 17 Nisan'da toplam 33 milyar liralık bir ödemeyle birlikte artık bu yıl temel destek, üretim planlama desteği ve yem bitkileri desteğini 81 milyarın üzerinde bir rakamla tamamlamış olacağız. Hayırlı bereketli olsun inşallah. Üreticilerimizin emeklerine, gayretlerine bir kez daha teşekkür ediyorum."