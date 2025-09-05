Parçalı Bulutlu 28.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 05.09.2025 12:02

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler Mahinur Özdemir Göktaş
