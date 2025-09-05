Bakan Bayraktar: Güneş ve rüzgar enerjisinde kapasite tahsisi için yarışma düzenleyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi programında konuştu.

Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisinde kapasitenin artırılacağını söyledi.

Bu yıl içerisinde kapasite tahsisi için proje yarışması düzenleneceğini belirten bakan Bayraktar, "Rüzgar santralleri Sivas, Balıkesir, Aydın, Denizli ve Kütahya’da kurulacak. Kasım ve aralıkta 1150 megavat rüzgar ile 850 megavat güneş olmak üzere toplam 2 bin megavatlık YEKA kapasite tahsisi için yarışma yapılacak." dedi.