Ekonomi
AA 05.09.2025 10:38

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı.

Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi arttı
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan-Haziran 2025 dönemine ilişkin verimlilik istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 1,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki döneme göre yüzde 5,3, yıllık bazda ise yüzde 9,6 yükseldi.

En fazla artış sermaye malları sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 13,9 ile sermaye malları sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 4,8 ile yine sermaye malları sektöründe oldu.

Sanayi Üretimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
