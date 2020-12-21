87 ülkeye yaş sebze meyve, 140 ülkeye de sebze meyveden yapılan ürünler ihraç edildi.

Ege Bölgesinden gıda ihracatı, salgında da hız kesmedi.

En çok gıda ihracatı Rusya'ya

Bölgede yılbaşından bu yana ihracattan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 17,3 arttı. İhracat geliri 1 milyar doları aştı.

Rusya, gıda ihracatında bu yıl da ilk sırada yer aldı.

'54 yıllık tarihimizde ilk kez bu rakam aşıldı'

Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"54 yıllık tarihimizde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştık. 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktık. Yaş meyve sebze ihracatında ilk sırada Rusya, mamul ihracatında ise Almanya yer alıyor. Mamülde bakarsak turşu da birinciliği aldı. Yaş meyve ve sebzede de baktığımız zaman kiraz başı çekiyor. Şampiyon ürünlerimiz bunlar. Mamül dediğimiz sanayileşmiş, işlenmiş, katma değeri daha yüksek olan ürünlerimiz. Domatesin kurusu mesela, salçası, ketçabı."

2020'de ihracat hız kesmedi

2020'de turşu ihracatı yaklaşık 188 milyon doları, kiraz ihracatı ise 55 milyon doları buldu.

Türkiye'nin yıllık toplam yaş meyve, sebze ve ürünleri ihracatının 4 milyar 700 milyon doları aşması bekleniyor.