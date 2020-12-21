Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 462,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 750,00 lira, Cumhuriyet altını 3.069,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 462,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 462 lira 50 kuruşken satışı ise 462 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 745 lira satış fiyatı ise 750 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 21 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: