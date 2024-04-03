Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.04.2024 15:36

Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza

Ülke genelinde imar ve inşa faaliyetlerini denetleyen firmalar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı denetim işlerini usulüne uygun yapmayan kuruluşlara 2001 yılından bugüne kadar toplam 97 milyon lira para cezası uyguladı.

Yapı denetim firmalarına 97 milyon lira ceza
[Temsili Fotoğraf: İHA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, firmalara, şantiyelere ve laboratuvarlara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bugüne kadar 2 bin 543 yapı denetim firması ve şantiyeyi 154 bin 682 kez, 485 laboratuvarı ise 2 bin 379 kez denetlediklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kurallar belli. Yapı denetim mevzuatının dışına çıkılmasına asla müsaade etmiyoruz. Eksik veya kusur gördüğümüzde tüm yaptırımları uyguluyoruz, gerekli adımları atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yakışır sağlam ve güvenli şehirlerin inşası için titiz bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, denetimler sonucunda görevini usulüne uygun yapmayan yapı denetim firmalarına 85,5 milyon lira, laboratuvarlara ise 11,5 milyon lira olmak üzere toplam 97 milyon lira ceza kesildi.

Söz konusu firmalara, 3 bin 165 kez yeni iş almaktan men cezası uygulandı.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Denetim
Sıradaki Haber
Limanlarda elleçlenen yük miktarı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıklar yeniden sayılacak
17:18
Filistin: BMGK'yı İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz
17:05
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
16:50
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
16:38
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
16:27
Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
FOTO FOKUS
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ