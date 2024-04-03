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Ekonomi
TRT Haber 03.04.2024 14:40

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatına toplam 1608 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.

İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez teşkilata 96, taşra teşkilatına 1512 olmak üzere toplam 1608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını bildirdi.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adayların, KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre 22-26 Nisan'daki sözlü sınava e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceğini belirten Yerlikaya, sınavların 27 Mayıs-11 Haziran'da bakanlığın merkezi dahil 8 ilde kurulacak 12 komisyon tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.

Merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama personelinin tamamının üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacağını aktaran Yerlikaya, sınav ilanının Resmi Gazete ile bakanlığın ve valiliklerin internet sayfalarından yayınlandığını belirtti.

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