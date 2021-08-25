Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangınlardan zarar gören üreticilere 9,5 milyon lira ödeme yapıldı
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirdi.
10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesindeki üreticilerin yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini belirtti.
Bakan Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9,5 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1,6 milyon lira daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." bilgisini verdi.
Etiketler: Tarım Üretimi Yangın
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