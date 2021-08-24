6 Eylül'de okullar tam zamanlı açılıyor. Kırtasiye alışverişinin yapıldığı bu günlerde Ticaret Bakanlığı harekete geçti, kırtasiye denetimlerini artırdı. Uygun bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmiyor.

"Laboratuvarlarda fiziksel ve kimyasal testler yapılıyor"

İstanbul Gümrük Ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı Cengiz Üstünel, "Güvensiz gördüğümüz ürünlerden ticaret denetmenlerimiz tarafından numuneler alınıyor. Bu numuneler laboratuvarlara gönderilerek fiziksel ve kimyasal testler uygulanıyor'' dedi.

Çanta, pastel boya, silgi veya oyuncaklar Türkiye'nin dört bir yanında toplatıldı. Bu ürünlerin kanserojen madde içerip içermediği, fizyolojik olarak öğrencilerin kullanımına uygun olup olmadığı laboratuvarda tek tek incelenecek.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde uygun görülen ürünlere CE belgesi veriliyor.

Sakıncalı maddeler kontrol ediliyor

Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, "Bunlar gerçekten çocuklar açısından çok önemli. Kalemleri, silgileri, her türlü şeyi ağızlarına götürüyorlar. Kokulu ürünler cezbediyor çocukları ama o kokuyu verebilecek orada bir madde var ve o maddelerde de sakınca çıkabiliyor. Bunları da kontrol ediyoruz'' diye konuştu.

Veliler ürünlerin güvenilirliğini www.guvensizurun.gov.tr adresinden de kontrol edebiliyor.