Borsada işlem gören şirketlerin 2021'in ilk yarısında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,9 artarak iki katını aştı.

Böylece 2020'nin ilk yarısında 35 milyar 262 milyon lira olan şirketlerin toplam net karı, bu yılın aynı döneminde 78 milyar 246 milyon liraya çıktı.

BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 97 şirketten 85'i net kar elde etti, 12'si ise zarar yazdı.

Söz konusu şirketlerden ilk yarıda en fazla net kar elde eden ise 5 milyar 801 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik oldu.

Net karda Ereğli Demir ve Çelik'i; 5 milyar 453 milyon lirayla Garanti Bankası, 5 milyar 311 milyon lirayla Koç Holding, 4 milyar 132 milyon lirayla Akbank, 4 milyar 49 milyon lirayla İş Bankası, 3 milyar 685 milyon lirayla Yapı ve Kredi, 3 milyar 464 milyon lirayla Sabancı Holding, 3 milyar 188 milyon lirayla Enka İnşaat, 2 milyar 819 milyon lirayla Ford Otosan ve 2 milyar 743 milyon lirayla da Şişe ve Cam Fabrikaları izledi.

Bu dönemde en fazla net zararı 1 milyar 596 milyon lirayla Pegasus açıkladı. Net zarar büyüklüğünde Pegasus'un ardından 418 milyon lirayla Global Yatırım Holding ve 297 milyon lirayla Net Holding geldi.