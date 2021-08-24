Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 487,9 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın ons altının fiyatındaki yükselişten destek bulan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 487,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 801 lira, Cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,3'lük yükselişle 1.805 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2 düşüşle 1.801 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde döviz ve emtia piyasalarında volatilitenin arttığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmanın piyasaların bundan sonraki yönü açısından kritik önem taşıdığını söyledi.

Bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ABD'de yeni konut satış verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek konumuna geldiğini, 1.810 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 487 lira 30 kuruşken satışı ise 487 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 796 lira satış fiyatı 801 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 24 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.801,31 dolar

Satış: 1.801,50 dolar

Gram

Alış: 487,30 lira

Satış: 487,50 lira

Çeyrek

Alış: 796,57 lira

Satış: 801,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.243,00 lira

Satış: 3.275,00 lira