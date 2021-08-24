Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,42 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en yüksek 8,5006 ve en düşük 8,4235 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 altında 8,4272'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yatay başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 8,4240 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 9,8930'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 11,5650'den alıcı buluyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,5 değer kaybederek 93 kritik eşiğinin hemen altından günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avro/dolar paritesi de dünkü yüzde 0,4'lük yükselişi sonrası bugün yüzde 0,1'lik düşüşle 1,1740'tan işlem görüyor.

Analistler, küresel ekonomik görünüme ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı görüşlerinin ağırlık kazanmasına neden olduğunu, bu durumun dolar endeksinde geri çekilmeyi beraberinde getirdiğini söyledi.

ABD'de perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın öneminin arttığını vurgulayan analistler, Powell'ın konuşmasında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvime dair daha fazla netlik aranacağını, bu gelişme öncesi döviz piyasalarında oynaklığın sürebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

24 Ağustos güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyleydi: