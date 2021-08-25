Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı.

Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Bu zamlara enflasyon farkı da eklendi. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.

Uzlaşı ile tamamlanan 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.