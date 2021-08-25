Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur zammına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Memur ve memur emeklisi için 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci uzlaşı ile tamamlanmıştı. Sözleşmeye ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 artış yapıldı.
Artış, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 oldu. Bu zamlara enflasyon farkı da eklendi. 135 lira olan toplu sözleşme ikramiyesi de 400 liraya çıkarıldı.
Uzlaşı ile tamamlanan 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.
Etiketler: Resmi Gazete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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