İstanbul'un bazı semtlerinde ev kiraları, son bir yılda 2-3 kat arttı.

Bazı ev sahipleri kira artışını kabul etmeyen kiracıları çıkartıp yeni kiracı bulma peşinde. Oysa kiracının da hakları var.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere uyduğunda, kira sözleşmesinin süresi dolmadan ev sahiplerinin kiracıları evden tahliye edemeyeceğini söyledi.

'Kiralar hemen hemen ikiye katladı'

Yeni kiralamalarda neredeyse yüzde 50-60 oranında artış olduğu görülüyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Son 2-3 ayda fiyatlar bu kadar yükseldi. Bunun sebebini 2 bölgede başlayan kentsel dönüşüme bağladık. Göztepe, Bostancı, Suadiye'nin sahil kesimleri yoğun taleple karşı karşıya geldi ve fiyatlar hemen hemen ikiye katladı. Avcılar'da 1000-1500 olan 2 oda 1 salon ev bir anda 2500-3000'e kadar çıktı" diye konuştu.

İstanbul’un fahiş fiyat artışlı kira rekortmeni ilçelerinden biri de Kadıköy. Hem kentsel dönüşüm, hem üniversitelerin açılmasından kaynaklı öğrencilerin yoğun talebi nedeniyle Kadıköy’de kiralar neredeyse iki katına çıkmış durumda.

'Yüksek kiralar uzun süreli olmayacak'

Emlak uzmanları kiraların daha fazla yükselmeyeceği görüşünde...

Nizameddin Aşa konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fazla bir yükseliş beklemiyorum yıl sonuna kadar. Tavanı buldu, sonra tablo tam tersine dönebilir. Bu defa ev çokluğundan ve müşteri yokluğundan bahsedebiliriz. 2 yıl evvel ondan bahsediyorduk. 1,5- 2 yıla kalmaz aynı tablo geri dönecek diye düşünüyoruz."