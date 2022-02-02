Türkiye'nin süs bitkisi üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı "çiçek şehri" Yalova'da baba mesleğini sürdüren üretici Burhan Tuğtekin, çalışanlarıyla yoğun günler geçiriyor.

Yıllarca emek verip göz alıcı renklere sahip orkideleri özenle yetiştiren Tuğtekin ve çalışanlar, yurt içi ve yurt dışı pazarlar için sevkiyata hazırlanıyor.

Tuğtekin, babasının kurduğu 60 yıllık serada çiçek yetiştirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kesme çiçekçiliği geliştirerek sürdürdüklerini anlatan Tuğtekin, şöyle konuştu:

"Orkide, çok zahmetli ve zor bir bitki. Fidesinden çiçeğine 8 ila 10 yıl gerekiyor. Üretimin yaklaşık yüzde 85'lik kısmını Sevgililer Günü'ne göre programlıyoruz. Bir kısmını da ihraç ediyoruz. İç ve dış piyasaya hazırlık yapıyoruz. Üretim yapmak çok keyifli bir şey. Bunlar hepsi bizim evladımız gibi. Üretim zorluğu ne kadar da olsa seranın görüntüsü bizi çok mutlu ediyor."

Gül, şebboy, lisyantus, orkide...

Serayı ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ise tesiste üretilen kesme orkidelerin Yalova için önemli bir değer taşıdığını vurguladı.

Yalova'da 3 bin 850 dekar alanda dış ve iç mekan bitkisi ile kesme çiçek üretildiğini anlatan Parıldar, "Bu sektörde yıllık toplam 160 milyon adet üretim kapasitemiz var. Bununla birlikte Türkiye'deki yıllık üretimin yüzde 10'unu Yalova'mızdan karşılıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Parıldar, 900 dekarın üzerinde kapalı alanda gül, şebboy, lisyantus, orkide gibi türlerde kesme çiçek yetiştirilen Yalova'da bu sektörün önemli bir yer tuttuğu bilgisini paylaştı.

"Sevgiliye sözü olan, bir orkide sunsun"

Suat Parıldar, özellikle kesme orkidelerin 14 Şubat için yoğun bir tempoda hazırlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Orkideler bir çocuk edasıyla, nadide, güzel bir şekilde, sabırla ve gönülden gelen güzelliklerle hazırlanmakta. Sevgiliye sözü olan, bir orkide sunsun, bu orkide de Yalova'dan sevgililere ulaşsın diyoruz. Çünkü Yalova'mız, Türkiye'ye tarımsal ürün anlamında hep güzellikleri, mutlulukları sunmakta. Orkidemiz de bu mutlulukların başında gelmektedir."