Rekabet Kurumu'nun verilerine göre, 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından 50 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması planlandı.

Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu birleşme ve devralmalarda yabancı yatırımcılar tarafından yapılması öngörülen toplam yatırım tutarı yaklaşık 22 milyar lira oldu.

Yatırım tutarı 111,3 milyar lira düzeyine çıktı

Aynı dönemde incelenen bir özelleştirme işleminde işlem tarafları yabancı yatırımcılar olurken işlem bedeli 89,3 milyar lirayı buldu.

Böylelikle 2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından toplam 51 işlemde Türkiye kökenli şirketlere öngörülen yatırım tutarı yaklaşık 111,3 milyar lira düzeyine çıktı.

2021 yılında yabancı yatırımcılar tarafından bildirilen işlem bedeli, özelleştirmeler dahil Türkiye kökenli şirketler için öngörülen toplam işlem bedelinin yaklaşık yüzde 81'ini oluşturdu.

İlk sırada Lüksemburg yer aldı

Yabancılar arasında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 10 işlemle Lüksemburg kökenli yatırımcılar yer aldı.

İkinci sırada 6 işlemle ABD, üçüncü sırada da 5 işlemle Birleşik Krallık kökenli yatırımcılar dikkati çekti. Bunları, 3'er işlemle Avusturya, Hollanda ve Japonya kökenliler takip etti.

Önceki yılların yatırım verileri ise şöyle;

Yabancı yatırımcılar 2017 yılında 47 işlemde Türk şirketlerine yatırım yaptı. Bu kapsamda yaklaşık 15,1 milyar liralık yatırım hedeflendi. Söz konusu dönemde ilk sırada 6'şar işlemle Hollanda ve Japonya kökenli yatırımcılar yer aldı.

Yabancılar, 2018 yılında Türk şirketlerine 36 yatırım gerçekleştirdi. Buradaki yatırım tutarı yaklaşık 14,9 milyar lira oldu. 2018'de yabancı yatırımcılar arasında ilk sırada 4 işlemle İtalya kökenliler yer aldı.

2019 yılında ise 46 işlemde Türk şirketlerine yatırım yapıldı. Söz konusu yılda ilk sırada 7 işlemle Japonya kökenli yatırımcılar bulundu. Yatırımcılar, 46 işlemde yaklaşık 36,2 milyar liralık yatırım yapılmasını planladı.

2020 yılında Türkiye kökenli şirketlerin devir konusu olduğu devralmalarda yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen 34 ayrı işlemde toplam yatırım tutarı 10,7 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda ilk sırada 5 işlemle Almanya kökenli yatırımcılar öne çıktı.