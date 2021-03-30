Konuya ilişkin açıklamaya göre, ilk 10 milyar yuanlık (1,52 milyar dolar) yatırım, şirketin yüzde 100 iştiraki olan yan kuruluşu vasıtasıyla yapılacak. 10 yıllık süreç içerisinde ise sektöre toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.

Xiaomi'nin halihazırdaki CEO'su Lei Jun'un, aynı zamanda akıllı elektrikli araç biriminin de CEO'su olacağı bildirildi.

Reuters, geçtiğimiz hafta yayımladığı bir haberde Xiaomi'nin, Çinli Great Wall Motor şirketiyle görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

Diğer teknoloji devleri de sahnede

Xiaomi'nin yanı sıra, ocak ayında Çinli çevrim içi arama motoru Baidu, otomobil üreticisi Geely ile elektrikli araç geliştirmek için ortaklık yapacağını açıklamıştı.

Şubat ayında ise Huawei'in Changan Automobile ile elektrikli araç üretmek için görüşmelerde bulunduğu bildirilmişti.

Raporlara göre, Apple da uzun süredir elektrikli araç pazarına girmeyi planlıyor.