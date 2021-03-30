Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız
[Fotoğraf: AA]
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız." dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Merkez Bankası İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda konuşan, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
"Elimizdeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız."
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası
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