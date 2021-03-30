Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Plaj işletmelerine belge alma zorunluluğu geliyor
AK Parti, 2023 turizm hedefleri doğrultusunda düzenlemeler içeren teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, plaj işletmelerine Bakanlıktan işletme belgesi alma zorunluğu getirildi.
Denize kıyısı bulunan konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge alınmadığı takdirde faaliyetleri sona erdirilecek.
Kruvaziyer limanı, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi işletmeleri de yine Bakanlıktan işletme belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecek.
32 maddelik kanun teklifinde, turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler de belirleniyor.
Teklifte, son dönemde artan karavan ve çadır turizmi ile ilgili de yeni hukuki düzenlemeler yer alıyor.
Etiketler: AK Parti TBMM Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı
Son Haberler
- 13:07
- 13:10
- 13:15
- 13:05
- 12:52
Sıradaki Haber
Geçen yıla ilişkin gelir vergisi beyannameleri için yarın son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz