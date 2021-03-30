Denize kıyısı bulunan konaklama tesisleri ve plaj işletmelerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge alınmadığı takdirde faaliyetleri sona erdirilecek.

Kruvaziyer limanı, yat limanı, rıhtım ve iskele gibi deniz turizmi işletmeleri de yine Bakanlıktan işletme belgesi alarak faaliyetlerine devam edebilecek.

32 maddelik kanun teklifinde, turizm koruma ve gelişim bölgeleriyle turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler de belirleniyor.

Teklifte, son dönemde artan karavan ve çadır turizmi ile ilgili de yeni hukuki düzenlemeler yer alıyor.