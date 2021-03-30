Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlamak, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla destek vermeye devam ediyor.

Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 30 bin girişimciyi desteklemeyi planlıyor.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına katkı

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 11 bin 809 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 12 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor.

KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine ve Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini sürdürüyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleri sonucu kendi aralarında ve büyük işletmelerle iş birliği yaparak büyümesinin önünün açılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2021'de 132 KOBİ'nin KOSGEB'den destek alarak bu iş birliğine girmesi planlanıyor.

121 teknolojik ürüne destek verilecek

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmelerini sağlıyor.

Ayrıca, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler de veriyor. Bu kapsamda kurum 121 teknolojik ürüne destek verecek.

Yüksek teknoloji alanındaki işletmelere destek verilecek

KOSGEB, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekliyor.

Kurum, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin 500 işletmeye destek sunacak. Böylelikle ülkenin, katma değer yaratarak uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak yüksek teknoloji ürünlerinin meydana gelmesi ve ticarileşmesi planlanıyor.

35 ürünün yerli üretimine destek

Kurum, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor.

KOSGEB, 2021'de finansman desteği sağlanan işletme sayısını 19 bin 300'e çıkarmayı planlıyor. Geçen yıl bu alanda 14 bin 544 işletmeye destek verilmişti.

Yerli üretime destek sağlanması konusunda da hassas davranan Başkanlık, bu yıl 35 ürünün yerli üretimine destek sağlamayı hedefliyor.