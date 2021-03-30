PTT Akıllı Esnaf Projesi'nden, pazar ve stant satışı ve kapıda teslimat yapan, temassız ödeme almak isteyen, ilave cihaz taşımadan kendi cep telefonları veya tabletlerinden tahsilat yapmak isteyenler de faydalanabilecek. PTT Akıllı Esnaf Projesi, müşterilere de temassız bir biçimde kolay, hızlı ve güvenli ödeme fırsatı sunuyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptığı açıklamada, proje sayesinde müşterilerin yeni bir ödeme aracına kavuşarak, üzerindeki ek maliyet yükünün hafifleyeceğini söyledi. Gülten, şöyle konuştu:

"Esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin işlerini büyütüp, maliyetlerini düşürecekleri önemli bir desteği müjdeliyoruz. PTT Akıllı Esnaf Projemiz ile Türkiye'mizin ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sağlayacağız. Şirketimiz, geliştirdiği bu yeni projeyle ekonomimizin mihenk taşı olarak değerlendirdiğimiz esnaf, sanatkar, KOBİ ve tüm girişimcilerimizin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

Fiziksel iş yeri sahibi olmayan ev kadınları, gençler ve diğer tüm girişimcilerin de PTT kolaylığıyla satış ve tahsilat yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Gülten, "Bireysel satıcıların önünü açarak ticaretin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan PTT Akıllı Esnaf Projesi, halkımızın refahına katkıda bulunuyor." dedi.

Avantajlı Paketler

Müşterilere, PTT Akıllı Esnaf Komisyonsuz Paketi ile aylık sabit ücret ödeyerek belli bir ciroya kadar hiçbir kesinti, masraf olmadan sıfır komisyonlu link ile ödeme, sanal POS ve yeni nesil akıllı POS cihazlı ve cihazsız çözümleri, ücretsiz hesap, kart, fatura ödeme ve EFT hizmetleri sunuluyor. Aynı hizmetleri, yüksek pos cirosu olan iş yerleri de rekabetçi oranlar ve işlem başına ücret, entegrasyon ücreti gibi herhangi bir ücret ödemeden kullanabilecek.

PTT Akıllı Esnaf üyesi olmak isteyenler https://akilliesnaf.ptt.gov.tr/ adresinden ya da PTT iş yerlerinden başvurularını tamamlayarak, yazılımla, entegrasyonla, masraflarla uğraşmadan satışa başlayabilecek.