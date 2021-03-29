Akıllı telefon üreticisi Xiaomi'den yapılan açıklamaya göre, şirketin İstanbul Avcılar'da açtığı fabrika ile Türkiye, markanın dünyada üretime geçtiği dördüncü ülke oldu.

Marka, bu yatırımıyla hem mavi yaka hem beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika, yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticileri arasında bulunan Xiaomi, İrlanda merkezli analiz şirketi Statcounter'ın verilerine göre, Samsung (yüzde 28) ve Apple'ın (yüzde 27) ardından yüzde 10'luk pazar payıyla dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunuyor.