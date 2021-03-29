Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye’nin yenilenebilir enerji hızı artıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının payı her geçen gün artıyor. Bakan Fatih Dönmez, yılın ilk iki ayında kurulu gücün yüzde 96'dan fazlasının yenilenebilir enerjiden sağlandığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan, "Enerjimizi yenilemeye devam ediyoruz" dedi.
Kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir kaynaktan
2021 yılının ilk iki ayında toplam 831 megavat kurulu gücün devreye alındığını söyleyen Dönmez, kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu vurguladı.
Bakan Dönmez'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk iki ayında toplam 801 megavatlık kurulu güç yenilenebilir kaynaklardan alınırken 30 megavat ise diğer kaynaklardan sağlandı.
Enerjimizi yenilemeye devam ediyoruz.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 29, 2021
İlk iki ayda devreye aldığımız 831 MW kurulu gücün %96,4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. pic.twitter.com/JcgUz6gaz5
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