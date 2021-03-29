Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan, "Enerjimizi yenilemeye devam ediyoruz" dedi.

Kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir kaynaktan

2021 yılının ilk iki ayında toplam 831 megavat kurulu gücün devreye alındığını söyleyen Dönmez, kurulu gücün yüzde 96,4'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu vurguladı.

Bakan Dönmez'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk iki ayında toplam 801 megavatlık kurulu güç yenilenebilir kaynaklardan alınırken 30 megavat ise diğer kaynaklardan sağlandı.