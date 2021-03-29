Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 29 Mart 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 8,08’den işlem görüyor. İşte, 29 Mart güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 8,08 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 7,6971 en yüksek 8,4864 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 12,4 değer kaybederken, cuma gününü 8,1134'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 8,0830'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 9,5410'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,1460'tan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1788 seviyesinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.
29 Mart güncel döviz kuru
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|
İSTANBUL
|
ALIŞ
|
SATIŞ
|
ABD Doları
|
8,0390
|
8,0400
|
Avro
|
9,4690
|
9,4700
|
Sterlin
|
11,0200
|
11,0700
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
8,0100
|
8,0700
|
Avro
|
9,4300
|
9,5000
|
Sterlin
|
10,9700
|
11,1700
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