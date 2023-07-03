VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 6.704,75 seviyesinden işlem gördü.

Salı günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 6.628,50 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.