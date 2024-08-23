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Ekonomi
AA 23.08.2024 09:41

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,06 yükselişle 10.984,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 10.984,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,07 azalışla 10.971,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.968,00 puana indi.

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara çevrildi.

Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı
Küresel piyasalar Jackson Hole'e odaklandı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, Fed'in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcıların odağında bulunuyor.

Para piyasasındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağının öngörüldüğünü gösterirken, Powell'ın bugün yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haber akışının ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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