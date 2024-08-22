Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42 ve holding endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,40 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimi döngüsüne başlayacağına yönelik beklentilerin arttığını belirterek, pozitif bir seyrin öne çıktığını söyledi.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de yeni konut satışları ve Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.850 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.