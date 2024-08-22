Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 22.08.2024 13:17

Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz döneminde ABD başta olmak üzere 11 ülkeye bal satıldı.

Doğu Karadeniz'den 11 ülkeye bal ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 7 ayda 335 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 411 bin 504 dolar kazanç sağlandığını belirten Kalyoncu, "ABD, 665 bin 390 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya ve 154 bin 53 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika ve Birleşik Krallık'a da bal satıldı" diye konuştu.

Kalyoncu, balın, bölgenin önemli ihraç ürünlerinden olduğunu vurgulayarak, "Bal ihracatından beklentimiz her daim yüksek. İhracatımızın coğrafi işaretli ve markalı ürünlerle daha da artırılabileceğine inanıyoruz. O nedenle de bu yöndeki çalışmaları önemsiyoruz." dedi.

Türk balının dünya piyasalarında kalitesiyle marka haline getirilmesinin de önem arz ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, ilerleyen günlerde bal ihracatının çok daha iyi seviyelere geleceğine inandıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Karadeniz Bölgesi
Sıradaki Haber
Küresel ham çelik üretimi düşerken Türkiye'de arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
14:43
Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek satışı yasaklandı
14:28
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 88 sikke ele geçirildi
14:41
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
14:28
Bulgaristan'da geçici Başbakan Glavçev, yeniden geçici hükümeti kuracak
14:25
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik yayılıyor: Karşıyaka'da ölü balıklar görüldü
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ