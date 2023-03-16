Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 5.733,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,4 altında 5.703,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 5.720,00 puana çıktı.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği tahmin ediliyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5.700 ve 5.600 seviyelerinin destek, 5.800 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.